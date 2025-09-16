Ubicada en Espínola 482 bis, San José de Mayo, Farmacia Espínola sigue creciendo y acompañando a la comunidad con una propuesta renovada.

Recientemente amplió sus instalaciones para ofrecer un ambiente más cómodo, moderno y con una mayor variedad de productos destinados al cuidado de la salud.

El objetivo de esta transformación es que cada visita se convierta en una experiencia agradable, con la atención personalizada que la caracteriza. Además de su completa línea de medicamentos y artículos de cuidado personal, la farmacia brinda servicios destacados como la toma de presión arterial y promociones semanales que permiten acceder a productos de calidad a precios convenientes.

Su horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas. Con reparto a domicilio sin costo, los pedidos pueden realizarse a través del teléfono fijo 4342 8824 o al celular 094 792 273.

Farmacia Espínola invita a todos a descubrir este nuevo espacio, pensado para brindar cercanía, confianza y un servicio de salud cada vez más completo.