Apunta a exponer los jardines de aquellos vecinos que se inscriban para participar de la muestra

El “Grupo de Jardines” de Ecilda, realizó en el Parque Municipal, una entrega de plantas florales a los participantes del mencionado evento, que apunta a exponer los jardines de aquellos vecinos que se inscriban para participar de la muestra.

El cierre de la misma, será el viernes 7 de noviembre a las 18 horas en la sede de la Asociación de Jubilados, Pensionistas y Abuelos de Ecilda Paullier.

De la actividad, participaron el secretario general de la Intendencia de San José, Leonardo Giménez, el director de Paseos Públicos, Denis Hornos, el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa, así como integrantes del Grupo de Jardines, el director y estudiantes de la UTU de Ecilda Paullier, niños y educadores del CAIF, del Liceo José Larguero.