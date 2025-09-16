La Policía había solicitado la colaboración de la población para dar con su paradero

Según pudo confirmar San José Ahora con el Jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari, Sartore, de 38 años, quien se encontraba desaparecida desde el domingo 14, fue ubicada en las últimas horas.

La Jefatura de Policía de San José había informado este martes 16 de setiembre que se solicitaba la colaboración de la población y los medios de prensa para dar con el paradero de Regina Sartore Meano, con último domicilio en San José de Mayo.