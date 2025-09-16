Este lunes se debatió en la Junta Departamental de San José, el uso de agrotóxicos, a iniciativa de la edila Yermén Peraza

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José del pasado lunes 15, la edila por el Frente Amplio, Yermén Peraza, presentó una moción para exponer en Sala sobre los agrotóxicos.

Yermén Peraza, exponiendo en Sala sobre agrotóxicos

El debate comenzó con una nutrida exposición de motivos de la edila mocionante, la cual planteaba que progresivamente se elimine el uso de agrotóxicos en San José.

Finalmente, la Junta resolvió promulgar dos mociones: la primera planteaba “exhortar” al MGAP a que intensifique la fiscalización con relación al uso de fitosanitarios, aumentando el cuerpo inspectivo en el interior del país. Entre otros puntos, resaltaba la promoción orgánica y el uso de nuevas tecnologías que reduzcan progresivamente el uso de agroquímicos. La misma fue aprobada por unanimidad (30/30).

La segunda moción, pasó los antecedentes vertidos en Sala a la comisión de Desarrollo y Agro, a efectos de que evalúe instalar una mesa de diálogo, con motivo de implementar una política de uso de agroquímicos. La misma era propuesta por todos los ediles, y fue aprobada por (24/30). Quiénes no la acompañaron, fueron los ediles: Mario Guerra, Esteban Arosteguy, Federico De Groote, Mónica Viera, Juan Ángel Menéndez y Hugo Campiño.

En diálogo con San José Ahora, Peraza se mostró «conforme» con el resultado de su moción, debido a que «estábamos todos (los ediles) en sintonía» en referencia, a que había unanimidad en el objetivo de la moción que presentó.

«Sí todo el mundo come y toma agua, evidentemente debemos preocuparnos de lo que estamos ingiriendo, uno empieza a investigar y descubre todo el tema de los agrotóxicos que es lo que estamos consumiendo, y lo perjudicial que es para las personas en general«, afirmó la edila. En la misma línea, llamó a tomar conciencia sobre el uso de estos productos: «No es un verso, es una realidad que debemos tomar conciencia todos«.

En concreto, lo que planteaba Peraza era que progresivamente se vayan erradicando los agrotóxicos, «porque nos están importando esos productos que están prohibidos en otras partes del mundo, y acá se los importa. Hay otras formas de mantener a los animales, sin tener que pasar por los agroquímicos«.