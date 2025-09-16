Lo expuso el edil Emiliano Mesa por el Frente Amplio en la Junta Departamental de San José

La bancada de ediles del Frente Amplio, a través de una nota firmada por el edil Emiliano Mesa, presentó el planteo de diferentes vecinos.

Mesa, manifestó que varios vecinos de la zona de Rafael Perazza, que residen en el complejo de viviendas SIAV, le señalaron que las tres calles principales del complejo, desde hace 14 años no cuentan con pavimentación.

Por otra parte, planteó la necesidad “urgente” de instalar lomadas en el Camino Arazatí, en el tramo que une Rafael Perazza con Villa María, a la altura del SIAV y del complejo de viviendas de MEVIR.