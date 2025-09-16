La comparecencia del presidente de ASSE por el Presupuesto no estará marcada por los artículos del proyecto, sino por las críticas de la oposición a su permanencia en el cargo.

Este lunes, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, concurrirá al Parlamento para exponer sobre el inciso 29. Sin embargo, el debate político no girará en torno a los 14 artículos vinculados a la salud pública, sino a la “legitimidad” de su designación, duramente cuestionada por la oposición.

Blancos, colorados e independientes sostienen que su nombramiento es “ilegítimo”, mientras que desde el oficialismo remarcan el respaldo total del gobierno. De este modo, quedarán en segundo plano temas centrales del proyecto, como la creación del Hospital de la Costa, la cobertura del 12% de lo solicitado por ASSE y los $280 millones destinados a cubrir deudas heredadas.

La comparecencia de Danza promete convertirse en un nuevo capítulo de la confrontación política en torno al organismo, donde la discusión presupuestal se verá eclipsada por la disputa sobre su autoridad en el cargo.