Falta de su hogar desde el 14 de setiembre, y la Policía solicita la colaboración para dar con su paradero

La Jefatura de Policía de San José informó este martes 16 de setiembre que se solicita la colaboración de la población y los medios de prensa para dar con el paradero de Regina Sartore Meano, de 38 años, con último domicilio en San José de Mayo, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 14 de setiembre.

Según el comunicado oficial, “fue vista por última vez vistiendo calza color celeste, buzo rosado, championes y una mochila azul con el diseño de una pelota”.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, las autoridades exhortan a comunicarse de inmediato con la Dependencia Policial más cercana o al servicio de Emergencias 9-1-1.

El caso se encuentra bajo investigación y la Policía mantiene activa la búsqueda en coordinación con distintas unidades operativas.