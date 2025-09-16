El diputado (s) del PC por San José destacó que si no se actúa con firmeza “va a ser un tema de nunca acabar”

El diputado suplente por el Partido Colorado en San José, Fernando Pérez Braggio, manifestó la necesidad de poner en práctica la Ley de Faltas para sancionar a quienes arrojan basura en espacios públicos del departamento.

En un comunicado, Pérez Braggio sostuvo que existe un comportamiento reiterado en parte de la sociedad que considera que “los espacios públicos, sea un parque, una calle o un predio baldío, son aptos para tirar basura”. En este sentido, advirtió que si no se actúa con firmeza “va a ser un tema de nunca acabar”.

El dirigente colorado señaló que, más allá de los esfuerzos de las autoridades municipales y departamentales, resulta “imposible” enfrentar estas conductas sin aplicar la normativa vigente. Recordó que ya había planteado el tema cuando fue candidato al municipio de Libertad en las elecciones pasadas, y remarcó que “hay una normativa vigente, tenemos que aplicarla en algún momento”.

Asimismo, propuso recurrir a las cámaras de videovigilancia y al control social para identificar a los infractores mediante registros fílmicos. “Para pensar, aplicar y actuar”, concluyó Pérez Braggio.