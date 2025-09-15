Una mujer de 81 años fue víctima de un copamiento en su vivienda de Ciudad del Plata. La adulta mayor fue hallada por su hijo con múltiples lesiones.

En la mañana de la pasada jornada, la Policía recibió un llamado al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) solicitando presencia en una finca ubicada en las inmediaciones del km 31 de Ruta 1, en Ciudad del Plata.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) se entrevistaron con el hijo de la víctima, quien relató que al ingresar a la casa encontró la puerta entreabierta y a su madre en el suelo, envuelta en una frazada y con visibles lesiones.

La mujer, de 81 años, fue asistida por un equipo de Médica Uruguaya, cuyo profesional diagnosticó hematomas en hombro, espalda y rostro, además de un golpe en el cuero cabelludo. Tras recibir atención médica, fue dada de alta.

Durante la inspección se constató que la reja de una ventana estaba dañada y que faltaban un celular, un monedero y las llaves de la finca. Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes y el caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona II, bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Libertad.