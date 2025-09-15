Fue en el remate anual de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay.

El domingo 14 tuvo lugar una nueva edición del remate toros de Kiyú de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay. Las ventas fueron totales, con el martillo de escritorio Dutra, informó Todo el Campo.

Fue la 49ª edición, con 28 toros de 28 cabañas, alcanzándose ventas totales a un promedio de US$ 4.667, y un valor máximo de US$ 7.440.

“Fue un remate muy bueno”, comentó Alejando Dutra, quien destacó que al comenzar la subasta toda la oferta estaba con preoferta, lo cual “habla muy bien de lo que se viene para la zafra”.

“La demanda fue mucha, y aunque parezca una frase hecha, lo que realmente pasó fue que hubo gente que se quedó sin toros”, comentó.

Agregó que esa demanda y la puja por los toros “va a ser la tónica de la zafra de este año: van a faltar toros”.

El aumento de precios fue de un 30% respecto al año pasado. El remate de Kiyiú “es chico en volumen, por lo que ese 30% impacta mucho”.

Cabe recordar que en 2024, la oferta fue de 24 toros que hicieron un promedio de US$ 3.617, y un máximo de US$ 4.680.

Este año, hubo compradores viejos y nuevos.