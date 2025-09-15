Un hombre de 42 años, con antecedentes penales, fue condenado a 18 meses de prisión tras ser vinculado a varios hurtos en la capital departamental.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el hecho se originó a partir de la detención de un individuo sorprendido mientras hurtaba en una finca céntrica de San José de Mayo. Posteriormente, las investigaciones de la Comisaría 1.ª y del Área de Investigaciones de Zona I permitieron vincularlo con otros hechos de hurto cometidos en la ciudad.

El detenido, identificado con las iniciales C.E.B.B., de 42 años, fue puesto a disposición de la justicia. Tras la audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 1.° Turno, el magistrado actuante resolvió su condena como autor de un delito de violación de domicilio y tres delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado por penetración domiciliaria.

En régimen de reiteración real y en grado consumado, el hombre fue sentenciado a 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.