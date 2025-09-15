Cientos de personas se sumaron este domingo a la carrera solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer infantil y adolescente, en una actividad respaldada por la Intendencia de San José

Este domingo, San José se vistió de solidaridad con la carrera 5K organizada por la Fundación Pérez Scremini, que convocó a cientos de participantes de todas las edades. El evento tuvo como propósito respaldar la cura del cáncer en niños y adolescentes, reforzando el compromiso de la comunidad con esta causa.

La jornada contó con el apoyo de la Intendencia de San José, que acompañó la iniciativa como parte de su agenda de promoción deportiva y social. Además de la competencia, la actividad generó un espacio de encuentro familiar y de concientización sobre la importancia de la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

La Fundación Pérez Scremini, reconocida por su trabajo en la atención y cura del cáncer en niños y adolescentes en Uruguay, destacó la masiva adhesión de la población josefina y agradeció el respaldo institucional y comunitario recibido.