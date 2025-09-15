El domingo 21 de setiembre se llevará a cabo el Segundo Encuentro Gastronómico, Solidario y Cultural en la Cabaña Paullier.

Este domingo 21 de setiembre se realizará el Segundo Encuentro Gastronómico, Solidario y Cultural, en la Cabaña Paullier. La actividad, organizada por el Club de Leones de Ecilda Paullier, fue declarada de interés departamental, turístico y municipal.

El evento comenzará a las 10:30 horas y ofrecerá demostración con perros de trabajo, a cargo de la Asociación Uruguaya de Perros de Pastoreo, esquila y clasificación e hilado de lana. Además, habrá cocina en vivo, degustación de variedad de vinos y de recetas gourmet y tradicionales, versión ovino, con la presencia de la chef Alicia Patella (ganadora de MasterChef 3) y el grupo de gastronomía de UTU Nueva Helvecia, a cargo de la Mtra. Tec. María Carvallo.

Las entradas son limitadas y tienen un costo de $1.200 generales y $600 para menores. Las mismas se pueden adquirir con integrantes de la organización o a través del número telefónico 099 340 464.

Los detalles fueron brindados este lunes en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Intendencia de San José y contó con la participación del secretario general Leonardo Giménez, la directora general de Desarrollo, Mercedes Antía, el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa, Néstor Waller, presidente del Club de Leones de Ecilda Paullier, María Bentancor y Fernando Mesa, integrantes de la organización.

Las autoridades y los representantes del Club de Leones destacaron la importancia de los sectores ovino y vitivinícola para la economía del departamento y valoraron el fin social del encuentro.