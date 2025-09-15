Destacó que «permanentemente» circulaba gente en los diferentes espacios propuestos por el evento

Durante cinco días, la capital departamental fue centro de atención por las más de 300 actividades que presentó la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, en su edición número 18. Este domingo 14, con la actuación del cantante «El Alemán», se dio a la clausura de este evento, valorado positivamente desde un inicio, por el director de Cultura de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez Pérez.

En diálogo con San José Ahora, Gutiérrez Pérez destacó la «permanente» concurrencia de público, a las diferentes actividades culturales que ofrecía el evento.

«Se ha visto en forma permanente circular gente, entonces es muy difícil cuantificar la presencia, pero estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito. En casi 300 actividades, podemos decir que en prácticamente todas estaban las salas colmadas. La participación de público fue increíble«.

Consultado sobre cuál es el coste de la feria, afirmó: «Hay una inversión que es importante, una vez terminada tendremos que ver cuál es el resultado final, pero lo que algunos pueden ver como gasto, entendemos que es una inversión en educación y cultura, porque acá ha habido participación de miles de personas y ha habido actividades para todos los gustos«.