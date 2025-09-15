Las inscripciones comienzan desde el 1° de octubre y habrá un proceso de selección que incluye un concurso de oposición y méritos.

La Cámara de Senadores abre un llamado laboral para cuatro puestos de auxiliar, cuyas tareas implican cumplir las tareas de apoyo en sala a los legisladores, controlar a los asistentes a las barras durante las sesiones y distribuir documentos entre los despachos o cumplir con la atención al pública, entre otras funciones, publicó Montevideo Portal.

El llamado señala que “los funcionarios se encuentran sujetos a un régimen de dedicación especial, horario sin término, que implica el deber de permanecer a la orden y concurrir a cumplir sus funciones cuando lo disponga la Secretaría del Senado”.

En cuanto a la remuneración, se ofrece un sueldo básico de $ 81.256, con una compensación especial de 58,5%.

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente en la página web de concursos del Parlamento desde las 14:00 horas del día 1° de octubre hasta las 14:00 lloras del 15 de octubre de 2025.

Requisitos

-Acreditar aprobación de Bachillerato completo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria (DGES) o su equivalente, certificado de egreso que acredite haber culminado el Bachillerato Técnico de la Dirección General de la Educación Técnico Profesional (DGETP), o título superior terciario universitario.

– Ser mayores de 18 años y menores de 51 años al cierre del período de inscripción.

– Tener Cédula de identidad vigente

– Estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Ser ciudadano natural o legal (los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía).

– Presentar Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior.

El llamado establece que podrán concursar hasta 20 personas por cargo vacante. Si el total supera a los 80 inscriptos, se realizará un sorteo para definir a los participantes efectivos.

El proceso ele selección constará de dos pruebas de capacidad, una general teórica y otra específica, que serán sorteadas, a las que se les adjudicará un valor total de 75%, valiendo la prueba general 40% y la prueba específica 35%. Los demás elementos tendrán un valor de 25%; siendo el de los méritos académicos 15% y el de los antecedentes laborales 10%.