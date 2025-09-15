El próximo jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas, la Casa de la Cultura será escenario de una audición con alumnos del Conservatorio Departamental de la Intendencia de San José.

La Intendencia de San José invita a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta cultural con la audición de piano, guitarra y violín, a cargo de estudiantes del Conservatorio Departamental.

La actividad tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura, y busca poner en valor el trabajo y la formación musical de los jóvenes artistas locales.

Estas instancias son parte de la política cultural departamental que impulsa la difusión y promoción de las artes, ofreciendo espacios para que los estudiantes muestren sus avances frente al público y fortalezcan su vínculo con la comunidad.