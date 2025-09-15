Días atrás entonaron “Las estrellas de mi bandera” en la inauguración de la Feria del Libro en San José

Con 13 años y una amistad entrañable, Francisca y Aparicio emocionaron en su audición a ciegas y pasaron de fase en La Voz Kids Uruguay 2025. Son los únicos participantes que se presentaron en dúo y llevan con orgullo la bandera maragata. Esta noche, desde las 21.15 a través de Canal 10, veremos su actuación en las «Batallas», una nueva instancia del talent show uruguayo.

Ambos son compañeros de clase y amigos inseparables, y decidieron anotarse como dúo por una razón tan honesta como conmovedora: el miedo escénico.

“Sentimos que juntos nos complementamos bien y hacemos que sea mejor, o sea, nos potenciamos”, explicó Aparicio durante la presentación, mientras Francisca admitía que cantar sola le daba vergüenza.

“Nuestros compañeros nos dicen que somos insoportables porque cantamos todo el tiempo: en clase, en el recreo… ¡pero no pasa nada!”, bromeó Aparicio, arrancando sonrisas antes de la audición a ciegas.

Francisca y Aparicio confesaron que su admiración por el dúo argentino Miranda también influyó en su decisión de presentarse como dupla.

“A mí me gusta Miranda, los shows y todo. Ella no escucha tanto, pero le copa igual”, dijo Aparicio, mientras Francisca asentía entre risas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Voz Uruguay (@lavoz_uy)

La Voz Kids, emitido por Canal 10, es conducido por Noelia Etcheverry y Daniel K, y cuenta con Rubén Rada, Agustín Casanova y Luana Persíncula como coaches. Durante el programa, se destacó que Francisca y Aparicio fueron los únicos que decidieron presentarse como dúo, y que incluso prefirieron no competir antes que hacerlo por separado.

“Son tan amigos que ninguno de los dos conseguía presentarse solo. Era sí o sí los dos juntos. Preferían no presentarse a estar cada uno por su lado”.

La dupla maragata logró superar la audición a ciegas y continúa en carrera, llevando consigo no solo el orgullo de representar a San José, sino también una historia de amistad y compañerismo que capturó la atención del público.