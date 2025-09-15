La tradicional exposición se realizará del 9 al 12 de octubre y contará con espectáculos musicales, actividades rurales y propuestas para toda la familia.

Del 9 al 12 de octubre se llevará a cabo la 125.ª edición de la Expo San José, uno de los eventos más esperados del departamento que combina actividades agropecuarias, comerciales, culturales y recreativas.

Las entradas ya se encuentran a la venta con valores que parten desde $300, mientras que el pase libre para todos los días puede adquirirse de forma anticipada. Para los mayores de 60 años, el costo será de $100, disponible únicamente en boletería.

La programación artística también promete atraer a un amplio público. El sábado 11 de octubre subirán al escenario Catherine Vergnes, Dj Sanata y La Nueva Escuela, en una jornada que se prevé de gran convocatoria, quizás se esperen más artistas.

La Expo San José es considerada una de las ferias más importantes del interior del país, no solo por su propuesta cultural y de entretenimiento, sino también por su relevancia para los sectores productivos del departamento.