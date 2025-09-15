Habrá restricción del uso del facón es para cuando las personas concurran a bailar o a los espectáculos.

Se trata de la trigésimo primera edición, que se desarrollará entre el 18 y de 21 de setiembre, en la que se recorrerán siete localidades de Paysandú hasta llegar a la Meseta de Artigas.



Hugo Núñez, representante de la Asociación de Sociedades Tradicionalistas, valoró que el evento se haya vuelto multitudinario y estima que concurran a la meseta más de 30 mil personas.

En cuanto a las restricciones, el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, señaló que ya existían en encuentros de años anteriores.



Sánchez sostuvo que la prohibición del consumo de alcohol es durante la marcha y la restricción del uso del facón es para cuando las personas concurran a bailar o a los espectáculos.



El funcionario aclaró que el control interno de estas restricciones estará a cargo de las aparcerías y la Policía, en primera instancia, apelará al diálogo.