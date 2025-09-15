Los mismos se realizarán en el correr de la mañana

OSE informó que este martes 16 de setiembre se verá afectado el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad de San José de Mayo, debido a trabajos en la red de distribución.

Según el cronograma, la interrupción comenzará a las 08:00 horas y se extenderá de manera escalonada en dos zonas:

Sector 1: delimitado al norte por Manuel de Rodríguez, al sur por Zorrilla de San Martín, al este por Rincón y al oeste por Ituzaingó. El corte será entre las 08:00 y las 09:30 horas .

delimitado al norte por Manuel de Rodríguez, al sur por Zorrilla de San Martín, al este por Rincón y al oeste por Ituzaingó. El corte será entre las . Sector 2: delimitado al norte por Zorrilla de San Martín, al sur por Ciganda, al este por Lavalleja y al oeste por Colón. En este caso, la afectación será entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Una vez restablecido el servicio, OSE advirtió que podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad. En caso de que los inconvenientes persistan, los usuarios deberán comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde móviles.

Finalmente, la empresa aclaró que en caso de mal tiempo, los trabajos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.