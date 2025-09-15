Un hombre fue herido de bala en la madrugada de ayer dentro de un bar en la ciudad de Libertad.

En horas de la madrugada, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió un llamado alertando sobre una persona herida en un bar ubicado en las calles Gral. Manuel Oribe y 18 de Julio, en la ciudad de Libertad.

De inmediato se hicieron presentes móviles de la Comisaría 7.ª y de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes encontraron a un hombre tendido en el piso del local, consciente pero visiblemente herido por disparos de arma de fuego.

Se solicitó la presencia de una emergencia médica, llegando al lugar un móvil de UCOR, cuyo médico trasladó de urgencia a la víctima hacia su prestador de salud, donde permanece internado.

De acuerdo con el testimonio del propio herido, dos hombres arribaron al bar en un birrodado y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él.

En la escena trabajó Policía Científica y se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Libertad, que dispuso las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona II.