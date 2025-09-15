Desde este lunes 15 de setiembre hasta el 12 de octubre estará habilitado el período de preinscripciones digitales para niños de 3, 4, 5 y 6 años.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la ANEP anunció que entre el 15 de setiembre y el 12 de octubre de 2025 se llevará adelante el período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1.º de Primaria correspondientes al año lectivo 2026.

Este proceso está destinado a niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2026. Las familias podrán realizar la preinscripción mediante la plataforma GURI Familia o a través de la aplicación móvil oficial.

Además, para simplificar el trámite, la ANEP informó que se difundirá material gráfico con códigos QR que redirigen directamente al sitio de inscripción. En los casos en que no se disponga de medios digitales, las escuelas ofrecerán apoyo presencial, garantizando que todos los menores puedan registrarse en tiempo y forma.