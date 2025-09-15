Lo hizo en la asamblea de colorados «No Fusionistas», que se realizó el sábado en Florida

La Asamblea de No Fusionistas del Partido Colorado, se reunió este sábado en Florida, donde a raíz de la misma, emitieron una declaración en la que rechazó de forma categórica los intentos de integrar a la colectividad colorada en un lema común de cara a las elecciones nacionales de 2029.

En el documento, los dirigentes sostuvieron que “no estamos dispuestos a perder nuestra identidad”, y remarcaron que disolver al Partido Colorado en una estructura única sería “apagar la llama batllista y renunciar a una tradición republicana que siempre buscó transformar la realidad del país”.

En la declaración, convocaron a estudiantes, trabajadores, emprendedores y ciudadanos de todos los sectores a sumarse a la construcción de un programa inspirado en la tradición batllista, con un horizonte de justicia social, igualdad de oportunidades y una economía abierta al mundo.

Finalmente, anunciaron la constitución de asambleas locales, departamentales y nacionales, como parte de un proceso para “devolver al Partido Colorado el camino de participación política que José Batlle y Ordóñez abrió para todos los uruguayos”.

De la reunión, participó el ex edil y candidato a la Intendencia, Alfredo «Nito» Lago, quien afirmó: «Yo lo que siento en mi partido, es que algunos dirigentes piensan únicamente con el traste, donde están sentados, y no están pensando en qué oportunidades vamos a darle a los uruguayos, no están pensando en desafiar a la realidad, eso era nuestro partido«.

En su oratoria, continuó reflexionando sobre el presente del Partido Colorado, valorando que hoy su fuerza política «está vacía de contenido, uno dice que su gran referente es Lacalle Pou, bienvenido si lo considera, pero creo que si uno quiere representar a su partido, no puede decirlo de esa forma«.

Reafirmó también la importancia de que el Partido Colorado esté en lugares de representación, para poder «controlar» y «cuidar» a las instituciones: «Otros hablan de que «no vamos a ir juntos en octubre, pero si capaz que después ando a los besos en las Departamentales» fíjense lo que pasó en Maldonado, tres presidentes de la Junta Departamental del Partido Nacional, terminan presos por robar«.

Por último, en la misma línea que la declaración en conjunto de la asamblea, Lago convocó a volver a «creer en nosotros que somos capaces de transformar el Uruguay«.