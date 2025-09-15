El ministro había descartado la realización de la misma, afirmando que «no está en los planes inmediatos»

La agrupación Los Nadies del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Ciudad del Plata, emitió este domingo 14, un comunicado en el que manifestó su rechazo a las declaraciones del ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, quien aseguró que la ciudad no contará con una oficina fija y permanente del organismo.

Según consignó «Visión», el ministro, consultado al respecto de la instalación de la mencionada oficina, afirmó: «No está en los planes inmediatos de la Corte Electoral instalar una oficina permanente en Ciudad del Plata, por razones presupuestales, geográficas y de población. La población de Ciudad del Plata generalmente se traslada de lunes a viernes a Montevideo, que es cuando la oficina estaría abierta«.

Agregó también que «por ese motivo nos parece que por ahora siguen siendo suficientes las mesas móviles que la Junta Electoral y la Oficina Departamental vienen implementando los fines de semana, e incluso entre semana«.

Según expresaron desde la agrupación «Los Nadies», la medida significa “un golpe directo al derecho ciudadano” y señalaron que limita el acceso de los habitantes a participar plenamente en la vida democrática. En el texto, la agrupación sostuvo que la decisión responde a un “acto clasista y de desprecio hacia Ciudad del Plata”, al tiempo que cuestionó que fuera adoptada “desde escritorios con aire acondicionado donde solo cuentan los intereses de la clase política acomodada”.

El grupo político reclamó además una postura clara de las autoridades departamentales y nacionales del Frente Amplio, al que pertenece el MPP, y advirtió que no aceptará “indiferencia” sobre el tema.

“Ciudad del Plata merece estar de pie (…) vamos a seguir luchando hasta que nuestra ciudad tenga el lugar que le corresponde”, concluye el comunicado difundido.