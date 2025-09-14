Los requeridos son José Carlos Machado González, de 32 años, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47.

El Ministerio del Interior pidió este domingo la colaboración de la población para dar con el paradero de dos hombres requeridos por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 26 años, ocurrido en la madrugada del pasado viernes en Playa Verde, Maldonado.

Los buscados son José Carlos Machado González, de 32 años, con anotaciones como menor por diversos delitos, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, con antecedentes por hurto, abigeato y retiro de dispositivo de monitoreo electrónico.

Ambos son buscados en los departamentos de Canelones y Maldonado.

Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada a través del 911, 0800 5000, en forma presencial en la seccional policial más próxima o mediante el sitio web del Ministerio del Interior (minterior.gub.uy).