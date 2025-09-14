Lo pronostica un reconocido meteorólogo. Mirá cuándo será

El meteorólogo José Serra informó que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, aunque desde este domingo comenzará a instalarse la inestabilidad, con algunas lluvias aisladas y escasas, publicó Montevideo Portal.

Lo más relevante, señaló, se dará entre el 18 y el 22 de setiembre, cuando un ciclón asociado al pasaje de un frente frío provocará lluvias y tormentas puntualmente severas. Serra estimó acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con registros mayores en zonas de tormenta.

Hasta entonces, el país seguirá con temperaturas por encima de lo normal. Serra habló de una “primavera adelantada”, que incluso se extenderá hasta fin de mes.

El meteorólogo recordó que la primavera astronómica comenzará el 22 de setiembre a las 15:20, cuando se produzca el equinoccio que iguala la duración del día y la noche.

En el plano productivo, el agro espera que la estación aporte lluvias suficientes. Serra advirtió que, si La Niña se instala a principios del verano, podría generar un perjuicio importante para el país.