“Ha sido todo un éxito”, reflexionó el director de Cultura de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez Pérez.

En diálogo con San José Ahora destacó la “permanente” concurrencia de público a las diferentes propuestas culturales que hubo en los últimos días.

Consultado sobre la inversión económica que se ha hecho en la feria, resaltó que próximamente se conocerá el resultado final, remarcando que “lo que algunos pueden ver como gasto, entendemos que es una inversión en educación y cultura”.

