La uruguaya logró subirse al podio de los 42,195 kilómetros dando una sorpresa histórica en Japón y consiguiendo una presea sin precedentes.

La uruguaya llenó de gloria la historia del atletismo celeste al ganar la medalla de bronce en el Mundial de atletismo en Tokio, un hecho sin precedentes en nuestra historia, que sorprendió a todo el planeta en la noche de este sábado.

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Paternain, de 25 años, es nacida en México pero de padres uruguayos, está radicada en Arkansas, Estados Unidos, y a principios de este año World Athletics validó las posibilidad de que defendiera a nuestro país.

También llegó a representar a Gran Bretaña -país en el que supo residir largo tiempo- a nivel juvenil en un campeonato Europeo sub 19, pero eligió representar a la Celeste a nivel de mayores.

Nuestra compatriota cumplió una actuación brillante yendo de menos a más al punto de entrar despegada de la cuarta colocación al Estadio Nacional para cruzar la meta en 2:27.23.

Fue asentándose entre las diez primeras antes de cambiar el ritmo a falta de unos cinco kilómetros, para ponerse tercera en solitario y mantener sin complicaciones la posición hasta el final.

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

La atleta fue solo superada por la keniata Peres Jepchirchir (2:24.43) y la etíope Tigst Assefa (2:24.45) y culminó por delante de la norteamericana Susana Sullivan (2:28.17).

Fue tanto el impacto que al llegar y concretar la presea de bronce la uruguaya se sorprendió por lo conseguido al no estar al tanto de la posición en la que venía.

Desde que fue autorizada a competir por Uruguay hizo los récords nacionales de media maratón (1:12.01), además de los 5 (16.53), 10 (33.34) y 20 kilómetros (1:08.15).

El 30 de marzo paró el cronómetro en dos horas, 27 minutos y nueve segundos en la Maratón de McKirdy Micro Road en Valley Cottage, Estados Unidos, estableciendo el récord nacional en la distancia. Cabe destacar que la de Tokio es la segunda maratón en la que participa en toda su carrera. / Fuente: FútbolUy – Montevideo Portal