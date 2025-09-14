Mirá cómo procederá la Federación.

El pasado 17 de agosto San José Ahora publicó la nota titulada “El freno de la vivienda cooperativa en San José: falta de tierras y compromiso social”. Días después llegó la respuesta de la Intendencia de San José y semanas más tarde se dio un encuentro presencial entre representantes de la federación y la intendente Ana Bentaberri.

Consultada sobre la conformidad con lo planteado por la intendenta, Díaz respondió: “Ante la falta de tierras y si al formarse cooperativas se les da solución se diría que es aceptable. Se evaluará llegado el momento de solicitar. Igual desde FUCVAM se seguirá insistiendo con cartera de tierras a nivel país”.

En la reunión se confirmó que el predio del viejo hospital ya estaba comprometido, lo que reduce las alternativas. Bentaberri transmitió además que, según lo expresado días atrás por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el presupuesto disponible es limitado, lo que frena la posibilidad de conformar una cartera de tierras en el departamento.

Díaz señaló que, por el momento, la intendencia se comprometió a dar solución a la cooperativa que actualmente está en formación en la capital departamental. En tanto, en el interior del departamento —como en Libertad y Ciudad del Plata— existen predios que podrían destinarse a nuevas cooperativas, algunos ya en proceso de fraccionamiento.

Las cooperativas que ya están en trámite en distintas localidades de San José continuarán contando con el respaldo de la intendencia para las gestiones necesarias ante el Ministerio de Vivienda y otros organismos estatales.