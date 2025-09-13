Productores del departamento participaron con cabañas de ovinos, bovinos y equinos, logrando reconocimientos en todas las categorías.

San José volvió a decir presente en la Expo Prado 2025, una de las vitrinas agropecuarias más importantes del país. Cabañas josefinas de ovinos, bovinos y equinos obtuvieron distinciones en todas las categorías en las que participaron, lo que confirma el alto nivel de la producción local.

En el marco de la jura de equinos, varios representantes dialogaron con San José Ahora y coincidieron en dos aspectos: el orgullo de dedicarse a la cría de animales y la emoción de representar al departamento en un evento nacional de tanta relevancia.

Los premiados subrayaron que estos reconocimientos son motivo de alegría compartida con familiares y amigos, y remarcaron la importancia de que la producción josefina trascienda más allá del ámbito rural, acercando a la población urbana al trabajo de las cabañas.

La participación de San José en la Expo Prado 2025 confirma una vez más la calidad genética de sus ejemplares y el compromiso de los productores locales en mantener la tradición ganadera como sello distintivo del departamento.