Una mujer con el rostro cubierto ingresó a un comercio en calles Frugoni y 18 de Julio, amenazó a la empleada y robó el dinero de la caja registradora.



En horas de la noche de la pasada jornada, se registró una rapiña en un comercio del centro de San José de Mayo, ubicado en la intersección de Frugoni y 18 de Julio.

De acuerdo con lo informado por la Jefatura de Policía, una mujer ingresó al local con el rostro cubierto y, mediante amenazas con un objeto que apoyó en su cintura, obligó a la empleada a entregar el dinero de la caja registradora, para luego darse a la fuga.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento correspondiente. El hecho está siendo investigado por la Comisaría 2.ª de San José de Mayo.