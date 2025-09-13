Por su parte Fratti destacó 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, calificó como «inconveniente» el artículo del presupuesto sobre campo natural, se expresó contra la concentración de la industria frigorífica y la limitación de la exportación de ganado en pie. Además, abogó por la transparencia en la fijación del precio del gasoil y que vuelva a ser mensual, informó Subrayado.

En su discurso en el acto de clausura de la 120 Expo Prado, Ferber también se expresó contra la imposición de aumentos salariales por encima de la inflación, los que deben ser en acuerdo entre privados, al rol del PIT-CNT en el conflicto pequero y que el anuncio del gobierno de sumar 25.000 hectáreas a Colonización es «sumamente ineficiente» y «agranda el problema».

CAMPO NATURAL

Ferber cuestionó el artículo del proyecto de ley de presupuesto sobre campo natural, el que calificó como «inconveniente» ya que «puede frenar el desarrollo». «Los productores somos los primeros defensores del campo natural, conocemos su potencial y por eso lo cuidamos, pero no es en base a regulaciones que se va a defender», indicó. «Se lo puede presentar de muchas formas, pero las regulaciones propuestas, es evidente que van a ser antidesarrollo, antiinnovación y por lo tanto, anticrecimiento», agregó.

El artículo 248 del proyecto de ley de presupuesto declara «de interés nacional, la promoción, difusión, y estímulo al desarrollo de las actividades agropecuarias en campo natural» y encomienda al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), «la elaboración de un Plan de Observatorio de Campo Natural, para su aprobación por el Poder Ejecutivo».

CARNE

Ferber también advirtió por los efectos negativos de la concentración en la industria frigorífica en el sector primario y comprometió el trabajo fuerte de la ARU para que no siga aumentando. En ese sentido, instó a trabajar para que ningún grupo supere el 25% de la faena y a fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El titular de la ARU apostó a eliminar el seguro de paro extendido en la industria frigorífica y que la herramienta sea utilizada en situaciones excepcionales y en empresas con una sola planta.

Además, se expresó en contra de limitar la exportación de ganado en pie, así como de cualquier otro producto, como arroz o leche. «No debemos promover ninguna restricción a las exportaciones que terminen afectando a la baja el precio recibido por el productor. Eso va a afectar directamente la cantidad de producto y por lo tanto nos estamos pegando un tiro en el pie», afirmó.

GASOIL

Ferber abogó por la transparencia en el mecanismo de fijación del precio del gasoil y planteó que vuelva a ser mensual, así como la eliminación de la carga a la producción del subsidio del boleto. «El régimen de deducción del IVA sobre el gasoil debería aplicarse a todos los sectores productivos y regímenes impositivos por igual. De esa forma, quedaríamos en situación competitiva con la región», indicó.

Desde la ARU, también se advirtió por el peso del costo de la energía eléctrica para la producción que «muchas veces inviabiliza los negocios». También, se reclamó una política de Estado que apoye y promueve el riego.

CRÍTICAS

Ferber afirmó que el gobierno nacional «gasta más de lo que puede» de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto. Además, apuntó a la administración de Lacalle Pou que proyectó un déficit menor al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y cerró en 4,3%.

En tanto, celebró la propuesta del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, hacia la derogación del 1% que pagan los productores por actividades con semovientes.

El presidente de la ARU habló de la imposición de «aumentos artificiales de salarios» en el sector privado y advirtió por el desempleo y la informalidad. Sostuvo que los incrementos por encima de la inflación debe ser en base a un intercambio privado entre partes. «Un aumento del 7% con una inflación proyectada del 4,5% es simplemente inflacionario, artificial e inconveniente para el crecimiento», indicó.

Ferber también cuestionó la reducción de la jornada laboral. «No se entiende cómo se puede pensar que estamos en condiciones de trabajar menos y que las empresas paguen lo mismo», afirmó.

El ruralista se refirió también a la industria del portland de Ancap, con más de 25 años de balances negativos. «Una actividad innecesaria en el sector privado desaparece, en el Estado se la busca justificar eternamente», apuntó.

Además, Ferber instó al PIT-CNT a ser responsable por su accionar y no respaldar a sindicatos que se dedican a destruir. «Da la sensación de que la organización sindical trabaja para su cúpula, y no en defensa de los trabajadores. Si no, no se entiende que los barcos hayan estado 80 días sin pescar y haya tamberos que deban tirar leche».

Ferber señaló el daño estructural causado en la producción por el atraso cambiario impuesto por el gobierno anterior sumada a la sequía e instó a la actual administración a pensar primero en la competitividad y luego continuar con la baja de la inflación.

Para la ARU, es imprescindible continuar con un shock de infraestructura en puentes, rutas y caminos, así como también la conectividad virtual para mantener la gente en el campo.

Con respecto al Instituto Nacional de Colonización, Ferber afirmó que «anclar recursos en la compra de campos es sumamente ineficiente» y afirmó el anuncio del gobierno de sumar 25.000 hectáreas al campo de tierras es «agrandar el problema» que un saldo negativo de 4 millones de dólares por la diferencia entre la rentabilidad y la tasa que Uruguay paga por la deuda.

El presidente de la República, Yamandú Orsi junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber | Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, se expresó este sábado en contra de la concentración en la industria frigorífica en sintonía con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, en el cierre de la 120 Expo Prado.

«Hay que prender las luces largas y si acogotamos con la materia prima a la industria, seguramente las que van a quedar por el camino son las industrias pequeñas, por lo tanto, por la vía de los hechos la va a tener concentrada igual», afirmó Fratti en su discurso.

En sus primeros minutos, se dedicó a fijar posición y responder sobre los temas planteados por Ferber. Sobre la exportación de ganado en pie, Fratti aclaró que siempre estuvo a favor. «No puede estar en contra un ministro que cuando estuvo como presidente de INAC (Instituto Nacional de Carnes) ofreció el cargo al gobierno si se cortaba la exportación en pie», afirmó.

Con respecto al Instituto Nacional de Colonización (INC), el ministro expresó: «no se puede decir que se está a favor de Colonización y en contra que compre campo, porque si no compra campo no hay Colonización». Además, afirmó que la discusión en torno al INC «cada tanto ocurre» desde la creación del instituto. «La gente decidió un programa de gobierno que tiene 25.000 hectáreas, fundamentalmente para la lechería, y ese camino es el que comenzamos, ni más ni menos. No es un invento ni del presidente ni del ministro», aseguró.

Fratti convocó a las gremiales a una discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de Colonización, porque «yo tampoco estoy conforme cómo funciona», según dijo. Recordó que en el período anterior no se vertió al INC el dinero generado por las transacciones agropecuarias.

En su discurso, Fratti recordó a Wilson Ferreira Aldunate y a José Mujica, que «más que político fue un maestro de vida para mí». Con respecto al expresidente, contó que una vez que fue confirmado en el cargo por Orsi, fue a visitarlo a la chacra y que él le pidió que «no se olvide de los olvidados de siempre, los pequeños productores rurales».

17 MEDIDAS

Fratti enumeró 17 medidas impulsadas por el gobierno para el sector agropecuario: la apertura de mercados para la carne avícola (Kuwait y Hong Kong), miel (Bolivia y Catar), ovinos en pie y harina de granos, la conformación de un equipo de trabajo sobre caminería rural, un pasaporte único para equinos deportivos, el estudio de rutas para la circulación de bitrenes para bajar un 30% el costo de los fletes.

Además, la solicitud de un crédito especial al Banco República (BROU) para retención de vacas preñadas con medio punto de bonificación en la tasa. «Eso es apostar a la producción y al agro nacional», indicó. También un crédito específico para el silvopastoreo.

Fratti anunció la devolución de IVA para quienes aportan el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba), así como el beneficio de la Comap con la posibilidad de descontar el 40% de la inversión.

También, están entre las medidas un portal del productor, donde podrá realizar el despacho digital de la tropa y ver ocurre con las guías y los movimientos de los animales, además de realizar trámites ante el MGAP.

Asimismo, el ministro destacó el plan nacional de lucha contra la garrapata y el programa de procría, que busca producir más terneros y corderos. También valoró el acuerdo para la eliminación del 1% que pagan los productores a las intendencias por actividades con semovientes. «Un reclamo de más de 20 años de las gremiales agropecuarias», afirmó.

En acuerdo con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) establecer médicos rurales residentes en policlínicas de pueblos alejados como Arévalo en Cerro Largo, Yacaré en Artigas o Gallinal en Paysandú.

En la interna del MGAP, habló de potenciar la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y la actuación del sistema de gestión de los planes de uso de la tierra y el agua. / Fuente: Subrayado