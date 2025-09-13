Fue este sábado en Florida.

Un ciudadano que asegura haber viajado más de 200 kilómetros para poder ver a sus hijos, subió en las últimas horas a la antena de la Torre de ANTEL en la ciudad de Florida. Desde allí reclama ser recibido por la Suprema Corte de Justicia y por el ministro, y sostiene un cartel que dice: “hacete cargo”, informó Diario Cambios.

En medio de su protesta, el hombre lanzó fuertes declaraciones contra la Ley 19.580, pidiendo que sea derogada: “Que bajen la ley 19580, esa ley no puede estar más”, manifestó.

La situación generó un operativo de emergencia en la zona, con la presencia de efectivos policiales El manifestante también ha amenazado con arrojarse al vacío si no obtiene respuesta a sus reclamos.

Luego de más de 4 horas, el individuo accedió a bajar tras recibir entre varias llamadas, la del presidente de la República, Yamandú Orsi, informó el programa Exitorama Florida de CW 33 Radio Florida.