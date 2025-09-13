Un hombre de 42 años fue sentenciado a doce meses de prisión, de los cuales seis serán de cumplimiento efectivo, tras ser hallado responsable de agredir y lesionar a su pareja en San José de Mayo.



El Juzgado Letrado de 1.° Turno de San José condenó a un hombre de 42 años, detenido días atrás por agredir a su pareja en las inmediaciones de calles Montagne y Manuel Calleros, en la capital departamental.

Según informó la Jefatura de Policía en el Comunicado de Prensa N.º 210/2025, el individuo fue declarado autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravada en concurrencia formal con un delito de lesiones personales.

La Justicia dispuso una pena de doce meses de prisión de cumplimiento mixto, de los cuales seis meses serán de prisión efectiva y los restantes bajo régimen de libertad a prueba.

El caso se enmarca en las actuaciones llevadas adelante por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de San José, luego de que la víctima fuera auxiliada y trasladada a un centro asistencial con lesiones visibles.