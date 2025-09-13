La medida de emergencia implementada el 23 de junio para proteger a la población en situación de calle se mantiene activa tras casi tres meses, mientras el Mides trabaja en una nueva estrategia integral.

La “alerta roja” declarada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) el pasado 23 de junio, a raíz de la crisis generada por el aumento de muertes de personas en situación de calle, lleva ya 11 semanas en funcionamiento. Lo que en su momento fue anunciado como una medida transitoria, terminó consolidándose como una herramienta que, según el gobierno, ha demostrado resultados positivos en la atención de esta población vulnerable.

En los días previos a su implementación, seis personas murieron viviendo a la intemperie, hecho que motivó la convocatoria del ministro Gonzalo Civila al Parlamento y abrió un debate sobre la aplicación de la ley de internación compulsiva y el rol de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) trabaja en la elaboración de una nueva estrategia nacional para abordar de manera integral la problemática, revisando los programas existentes y proyectando una reorganización de los recursos.

En San José, la medida se refleja en el funcionamiento de dos centros de atención: el Centro de Evacuación de River Plate y el refugio del Batallón, que se mantienen operativos para recibir a personas que carecen de un lugar donde pasar la noche.

Desde el oficialismo, el balance de la estrategia es positivo y destacan la coordinación interinstitucional como un factor clave. Sin embargo, legisladores de la oposición han manifestado dudas sobre la capacidad de gestión del ministro y sobre la sostenibilidad de la respuesta, en particular frente al desafío de largo plazo.

El futuro de la “alerta roja” dependerá de cómo evolucione el plan integral que prepara el gobierno, mientras en el territorio, como en San José, los centros continúan recibiendo a quienes necesitan refugio en medio de las bajas temperaturas.