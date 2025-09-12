Destacó que ha tenido «varias reuniones» por ese tema

El diputado por el Partido Nacional, Sergio Valverde, se encontraba en la tarde de este viernes recorriendo la 18° Feria del Libro en San José de Mayo, acompañado por los ediles de la Lista 70: Alberto Casas, Fernanda Castro y Miguel Suárez.

En diálogo con San José Ahora, realizó una puesta a punto de los temas que están en su agenda de cara a la discusión por el presupuesto quinquenal, en la cámara de representantes.

Sobre las inundaciones en el Río San José, tiempo atrás planteó su preocupación en diputados. Consultado sobre cómo se encarará desde su rol, ese tema, afirmó: «Hemos tenido varias reuniones, y por supuesto nuestra voluntad y fuerza la vamos a poner para que se tenga en cuenta en el presupuesto, para poder buscar soluciones o por lo menos atenuantes para las inundaciones del Río San José, en ese tema estamos trabajando con las diferentes comisiones de presupuesto que tiene este Gobierno«.

En ese orden, destacó haberse reunido este viernes con la intendenta de San José, Ana Bentaberri, donde confirmó que se lleva diferentes “ideas”, que prefirió no adelantar para no crear expectativas “que después no podamos cumplir”.