La Policía intervino en un episodio de violencia doméstica en la capital departamental. El agresor fue detenido y la víctima, con lesiones visibles, debió ser asistida médicamente

San José de Mayo, 12 de septiembre de 2025 – En la noche del jueves, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió un llamado alertando sobre un problema familiar en la zona de Montagne y Manuel Calleros, en la capital departamental.

Al lugar acudieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes al arribar escucharon los gritos de auxilio de una mujer y constataron que estaba siendo agredida por su pareja.

El hombre fue detenido en el lugar y trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (C.E.V.D. y G.), mientras que la víctima, que presentaba lesiones visibles, fue conducida por la Policía a un centro asistencial.

En el sitio trabajó Policía Científica, realizando el relevamiento correspondiente. El caso fue informado a la Fiscalía Letrada de 2.º Turno y al Juzgado Letrado de 1.º Turno de San José.

El detenido permanece a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación en curso.