Este viernes 12 se desarrollará en el Teatro Macció el seminario “Migración y movilidad humana en el siglo XXI”, con la participación de destacados especialistas de UNESCO.

La ciudad de San José será sede este viernes 12 del seminario “Migración y movilidad humana en el siglo XXI”, una instancia de análisis y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que plantean los movimientos poblacionales en la actualidad.

La actividad se llevará a cabo en la sala Rafael Sienra del Teatro Macció, donde a partir de las 15:00 horas dos de los panelistas ofrecerán la posibilidad de dialogar con los medios de comunicación interesados en entrevistas.

Los voceros serán el Dr. Matías Ponce, supervisor de la Sección de Comunicación e Información de UNESCO para América Latina y el Caribe, y Gisselle Burbano, especialista regional de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.

El seminario forma parte de la agenda de actividades impulsadas por UNESCO en la región, buscando promover espacios de intercambio académico y político en torno a la migración como fenómeno global y multidimensional.