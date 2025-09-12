Cobertura especial de San José Ahora.

¿Qué precio tienen las entradas?

La entrada general para lunes-viernes cuesta $ 390 en las boleterías del predio o $ 340 si se compra a través de su página web o de Abitab.

La entrada general para sábado y domingo cuesta $ 440 y $ 390, respectivamente.

Los menores de 10 años entran gratis y, para los mayores de 65, la entrada cuesta $ 250 únicamente los lunes y martes.

Los usuarios de Banco República y Santander cuentan con un 20% de descuento.

¿Cuánto cuestan las entradas para Plaza Prado?

Como es tradicional cada año, durante la noche habrá música en vivo en Plaza Prado. Se presentarán artistas nacionales destacados como Chacho Ramos, The La Planta y La Nueva Escuela.

Las entradas varían según el día (el más caro es el viernes) y se pueden conseguir aquí. El precio más barato es de $ 550 y el más barato, $ 800.

El acceso es únicamente por la calle Atilio Pelossi a partir de las 20:00 h.

Las entradas adquiridas para Plaza Prado no son válidas para ingresar a la Rural del Prado.