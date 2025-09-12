Los vecinos retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

Un hombre con antecedentes penales fue detenido en Ciudad del Plata, luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calles Lugo y Valladolid.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, en horas de la noche de la pasada jornada una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) alertando sobre la presencia de un sujeto dentro de una finca.

De inmediato, móviles del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T – P.A.D.O.) y de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) acudieron al lugar, donde constataron que un grupo de vecinos había retenido al presunto delincuente.

Al ser identificado, se comprobó que el hombre era poseedor de antecedentes penales. En el interior de la vivienda, la propietaria constató daños en una ventana y el faltante de artículos de sanitaria y una bordeadora.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada del caso y dispuso que el detenido, quien permanece bajo custodia, quedara a disposición de la Justicia.