La comunidad, afectada por robos y episodios de alto riesgo, comienza a recuperar la tranquilidad perdida.

Tras la publicación en San José Ahora el pasado 5 de setiembre de la nota titulada “Asediados por los delincuentes: así viven los vecinos de la parquización del arroyo Mallada en San José de Mayo”, la situación de inseguridad que afectaba a los residentes de la zona comenzó a recibir respuesta oficial.

En aquel informe, los vecinos se quejaban en duros términos por la constante inseguridad, incluyendo episodios de alto riesgo, como el caso de una menor que vio a un delincuente ingresar a su casa, lo que generó alarma y acentuó la preocupación.

Lo más destacado de la reacción posterior fue que la Jefatura de Policía de San José respondió a las denuncias, aumentando la presencia de efectivos en la zona. Según los propios vecinos, la medida ha generado satisfacción y tranquilidad: “Estamos muy conformes con la presencia policial actual y esperamos gradualmente volver a la tranquilidad de antes”, señalaron.

Los vecinos confían en que, con el reforzamiento del patrullaje, se reduzcan los episodios delictivos que durante meses los habían mantenido en estado de alerta, evitando que delincuentes ingresen a sus propiedades cuando no están en ellas.