No era la primera vez que los dos jóvenes discutía por el mismo tema.

Un joven de 26 años fue imputado este viernes por el asesinato de Kevin Almada, el joven de 22 años que era conocido como «El Negro Kevin”. La víctima era cantante y había lanzado un tema que logró millones de reproducciones, llamado “A lo baraja”.

El hecho se dio el pasado miércoles sobre las 16:30. Testigos dijeron a la Policía que Almada recibió 6 impactos de balas. Cuando los efectivos llegaron, el cadáver estaba sobre la vía pública.

Algunas horas después del asesinato, el joven de 26 años se entregó ante las autoridades y confirmó la versión de los testigos, quienes habían adelantado que el crimen fue motivado en el marco de una discusión entre Almada y el homicida.

La fiscal de Homicidios de 4° Turno, Andrea Naupp, contó en la audiencia de formalización de la investigación que los conflictos entre Almada y el joven de 26 años venían de hace varias semanas, confirmó El Observador.

El motivo de las discusiones era que Almada solía pasar por la vereda con su moto. El miércoles, la sucesión de hecho se dio a la inversa y el imputado pasó con su moto por en frente de la casa de la víctima y esta le dijo que no volviera a hacerlo.

De hecho, la abuela de Almada declaró que “los dos se invitaron a pelear”. La discusión fue subiendo de tono hasta que, en determinado momento, el agresor fue hasta la casa de un amigo para pedirle prestada su arma. Unos minutos después volvió a enfrentarse con el cantante y disparó 6 veces.

El asesinato y la secuencia previa fue presenciada por el primo de Almada, quien es menor de edad. Ante esto Naupp solicitó la formalización de la investigación por un delito de homicidio especialmente agravado, algo que fue aprobado por el juez Huberto Álvarez.

Además, el agresor deberá pasar 180 días en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con la investigación. Antes de morir, Almada subió una historia a Instagram en donde se veía una moto.