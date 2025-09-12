Padece un tumor cerebral muy agresivo.

El pasado 13 de junio, el virólogo uruguayo hizo público su diagnóstico: un tipo de tumor cerebral muy agresivo que ha afectado parte de su capacidad motora y sensitiva en el lado derecho del cuerpo.

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, referente nacional durante la pandemia de Covid-19, anunció con alegría que ya se reunieron los fondos necesarios para continuar su tratamiento médico en el exterior, tras ser diagnosticado con un tumor cerebral agresivo.

El pasado 13 de junio, Moratorio hizo público su diagnóstico, un tipo de tumor cerebral que ha afectado parte de su capacidad motora y sensitiva en el lado derecho del cuerpo. Desde entonces, ha recibido un amplio respaldo de la comunidad científica y de la ciudadanía, que movilizó una campaña solidaria para financiar su tratamiento especializado fuera del país.

“Gracias de corazón a todos los que participaron en la colecta organizada por el @IPMontevideo. Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior. ¡Gracias una vez más por tanto apoyo!”, escribió Moratorio este viernes en su cuenta de X.

La campaña de recaudación, impulsada por el propio Instituto Pasteur junto a colegas, amigos y la comunidad científica, generó una ola de solidaridad que rápidamente trascendió ámbitos académicos y movilizó a la sociedad uruguaya.