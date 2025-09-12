El reconocido actor argentino se presentará el martes 16 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Macció con su unipersonal “En el Aire”



El Teatro Macció de San José será escenario el próximo martes 16 de septiembre, a las 20:00 horas, de la presentación de la obra “En el Aire”, protagonizada por el actor argentino Facundo Arana.

La puesta en escena, en formato unipersonal, ha recorrido distintos escenarios de la región y se caracteriza por su intensidad dramática y cercanía con el público. La obra refleja un viaje emocional en el que el artista despliega su versatilidad y sensibilidad interpretativa.

Con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, Arana llega a San José con una propuesta que combina talento, emoción y calidad escénica, convirtiéndose en uno de los espectáculos más esperados de la temporada.

La función integra la agenda cultural del departamento y se suma a la lista de presentaciones artísticas que consolidan al Teatro Macció como referente cultural de la región.