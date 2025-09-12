Mirá la agenda de actividades y seguí la cobertura especial de San José Ahora

La 18ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro continúa este sábado 13 de setiembre con una jornada intensa y diversa: desde talleres prácticos y actividades para chicos hasta la presencia de figuras como Selva Almada y propuestas escénicas nocturnas en el Teatro Macció. A continuación, la agenda completa para que organices tu día según espacio y horario (programa oficial).

Espacio Cultural San José

15:00 — Presentación del libro “Aprendiendo a amar (se)” — Carla Manrique.

16:00 — Presentación del libro “Breviario de Historia Afrouruguaya” — Oscar Montaño.

17:00 — Itinerario turístico guiado “Comunidad de las Artes” — Quijotes Travel Uy.

17:00 — Charla “La situación de la niñez migrante en el Uruguay. Derechos, desafíos y acciones” — Alexa Cuello (UNICEF).

18:00 — Presentación del libro “No es un río” — Selva Almada (Argentina).

Carpa del Arte

10:00 — Taller de artes visuales “Creando un Macondo migrando en collage” — Ana María Sarmiento.

11:00 — Taller “Mapas sin palabras” — Natasha Cusmanich.

15:00 — Presentación del libro “El primer día de clases” — Alejandra González y Daniel Kondo.

16:00 — Taller epistolar “¿Por qué escribir una carta en tiempos de WhatsApp?” — Adrián Haidukowski (Argentina).

17:30 — Dibujos en escena — Rodrigo Camy.

20:00 — Taller “Emigrando al textil” — Eugenia Llorens.

Carpa de la Palabra

11:00 — Espectáculo de títeres “El Jajilé azul” — La Loca Compañía (sugerido: infancia).

17:00 — Mesa redonda “Mundos imaginarios. Explorando la fantasía y el realismo mágico” — Sofía Aguerre, Camila Silva, la ilustradora Lumaga y el bookfluencer Santiago Villalba (Editorial Urano).

19:00 — Espectáculo de improvisación “La suerte de los gallos” — dirección Leo Rolfo.

Teatro Bartolomé Macció

18:00 — Sala Eduardo Carbajal: “Proyecto Benedetti” (presentación desde los balcones; coordinación: Cristina Callorda).

21:00 — Sala Filomena Servetto: obra teatral y musical “Boulevard Sarandí” (autor Milton Schinca; dirección Félix Correa).

Casa Dominga

15:00 — Actividad lúdica “Maleta de palabras” — Lara Di Matteo (primera infancia e infancia).

20:00 — Presentación del libro “80 años de la Maestra Elena Quinteros” — Matías Castro.

Puro Cuento — LiberCafé

17:00 — Reedición aniversario de “La noche que no se repite” y “Ya nadie vive en ciertos lugares” — Pedro Peña (15 años de la Colección Cosecha Roja, Editorial Estuario).

Club San José / Otros espacios

09:00 — Transmisión/participación: Sábado Sarandí (Radio Sarandí / Jaime Clara).

15:00 — Presentación del libro “Orígenes y desarrollo del fútbol en Uruguay” — Juan Carlos Luzuriaga (Alter Ediciones).

18:00 — Presentación del libro “El Palacio Legislativo. Una historia por desvelar” — Eduardo Coitiño.

Biblioteca Departamental / Plaza de los Treinta y Tres

13:00 (Biblioteca Departamental) — “Música en movimiento” — Coros Familias y Amigos del Safa y Sonidos del ICE (Instituto Cultural Español).

Plaza de los Treinta y Tres — Espacio interactivo 10:00–14:00; stand de UNICEF presente durante viernes y sábado (desde 09:00).