La actividad transcurrió en la mañana y tarde de este viernes

Durante la mañana de este viernes, y desde las 14 a las 18 horas, se practican diferentes deportes, frente al edificio de la Intendencia de San José, por calle Asamblea.

En el marco de la actividad “Desembarcando oportunidades” desarrollada por funcionarios de la dirección de Deportes de la Intendencia, todo esto en el marco de la 18° Feria del Libro en San José de Mayo.

En diálogo con San José Ahora, su directora, Carolina Pistón, brindó detalles acerca de la actividad, de la que diferentes escolares participaron esta mañana.