Todo lo que tenés que saber de la competencia solidaria para ayudar a niños y adolescentes que pelean contra el cáncer.
Bajo el lema “Corremos o caminamos juntos por la cura del cáncer en niños y adolescentes”, se desarrollará este domingo 14 de setiembre en San José de Mayo la 5 K de la Fundación Pérez Scremini, actividad benéfica que se lleva a cabo en los 19 departamentos del país.
El punto de concentración será la ex estación de AFE de la capital josefina y la agenda es la siguiente:
- 09:00 Entrega de kits
- 09:40 Precalentamiento
- 10:00 Largada
- 10:10 Música en vivo
- 11:00 Entrega de premios