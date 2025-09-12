Todo lo que tenés que saber de la competencia solidaria para ayudar a niños y adolescentes que pelean contra el cáncer.

Bajo el lema “Corremos o caminamos juntos por la cura del cáncer en niños y adolescentes”, se desarrollará este domingo 14 de setiembre en San José de Mayo la 5 K de la Fundación Pérez Scremini, actividad benéfica que se lleva a cabo en los 19 departamentos del país.

El punto de concentración será la ex estación de AFE de la capital josefina y la agenda es la siguiente: