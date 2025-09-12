Contó con diferentes servicios tanto para niños como adultos

Este viernes 12, la Escuela N°2 de Rincón del Pino, fue la protagonista de la segunda ronda rural que realiza la dirección departamental de Salud, encabezada por Javier Bentancor.

En la misma, según informó el MSP, se contaba con consultas de médico, partera y enfermería, vacunación (todo el esquema), realización de PAP, talleres de salud bucal, mental, vial, trato adecuado, nutrición, y prevención de adicciones.

Las mismas datan del año 2007, y apuntan a brindar a la ruralidad de San José, una variada oferta sanitaria: «Se brindan diferentes puestos, de hecho en Durazno y Colonia, no hablan de «ronda rural», nosotros le decimos así porque vamos circulando por diferentes lugares, afirmó Bentancor en diálogo con San José Ahora, semanas atrás.

A continuación, algunas imágenes aportadas por la dirección departamental de Salud: