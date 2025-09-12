Hay movilizaciones

Un grupo de funcionarios del Hospital de San José se movilizó este viernes luego de que 21 enfermeros suplentes fueran retirados de sus labores por falta de presupuesto, según denunciaron desde el sindicato que los representa. La medida, que también habría afectado a personal administrativo y auxiliares de servicio, se aplicó sin previo aviso y generó preocupación por la atención a los usuarios.

Desde la organización sindical advirtieron que “quienes quedan trabajando se ven desbordados al brindar el servicio” y que la ausencia de suplentes deja sectores del hospital desprotegidos, lo que podría comprometer la calidad de la atención.

En un comunicado dirigido a la Dirección del Hospital, los enfermeros afectados expresaron su rechazo a la decisión y destacaron que su labor “constituye un pilar fundamental en la continuidad de la atención a los usuarios, garantizando calidad, seguridad y humanidad en el servicio de salud”. Además, señalaron que, si bien comprenden las dificultades presupuestales, consideran que las medidas adoptadas afectan directamente tanto a la estabilidad laboral de quienes desempeñan funciones como suplentes, como al normal funcionamiento del servicio de enfermería.

El sindicato adelantó que espera movilizarse nuevamente la próxima semana y que se mantienen abiertos al diálogo con las autoridades para buscar alternativas que resguarden tanto el servicio de salud como la fuente laboral de los suplentes.