Una camioneta embistió a varias personas a la salida de un espectáculo en el Antel Arena.

En la noche del jueves, se registró un atropellamiento múltiple en las inmediaciones del Antel Arena, luego de la actuación de la banda argentina La K’onga. Según los primeros reportes, una camioneta Fiat Fiorino, conducida por una mujer, embistió a varias personas y se dio a la fuga.

Varias ambulancias acudieron de inmediato al lugar, trasladando a cuatro heridos: un adolescente de 16 años y tres adultos de 40, 53 y 55 años. El menor sufrió una fractura en una pierna, mientras que la mujer de 53 años fue internada en estado grave.

De acuerdo a lo informado por Informativo Sarandí, la conductora del vehículo, una mujer de 28 años, se presentó posteriormente en la Comisaría 13ª. Tras ser sometida a una espirometría, el resultado arrojó 3,8 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy por encima de lo permitido.

La investigación se encuentra en curso para determinar las responsabilidades y eventuales medidas judiciales.